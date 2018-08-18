ترامب يعزي عائلتي طالبين سعوديين غرقا في أمريكا

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببرقيتي عزاء إلى عائلتي الطالبين السعوديين ذيب بن مانع اليامي وجاسر بن دهام اليامي اللذين غرقا في ولاية ماساشوستش أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين.

إقرأ المزيد

وأعرب الرئيس ترامب باسمه واسم الشعب الأمريكي في البرقيتين، عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين السعوديين، منوها بالعمل الإنساني وما قاما به في سبيل إنقاذ طفلين أمريكيين.

وقال ترامب إن عملهما النبيل لن ينسى.

كما عبر الرئيس الأمريكي عن تمنياته الصادقة لعائلتي الطالبين، بأن تتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهما ابنيهما وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطولي.

الرئيس الأمريكي ترامب يبعث ببرقتي عزاء لعائلتي الطالبين ذيب وجاسر اللذين استشهدا غرقا بعد محاولتهما إنقاذ أطفال من الغرق. pic.twitter.com/OXD369n9QS — هاشتاق السعودية (@HashKSA) 18 августа 2018 г.

#ترامب يعرب عن تمنياته الصادقة لعائلتي الشهيدين بأن يتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهما ابنيهما وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطوليhttps://t.co/yDMTdODb2Tpic.twitter.com/wBt1c28YJX — جريدة الرياض (@AlRiyadh) 18 августа 2018 г.

المصدر: وكالات