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ترامب يعزي عائلتي طالبين سعوديين غرقا في أمريكا

أخبار العالم العربي

ترامب يعزي عائلتي طالبين سعوديين غرقا في أمريكا
AFP / SAUL LOEB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببرقيتي عزاء إلى عائلتي الطالبين السعوديين ذيب بن مانع اليامي وجاسر بن دهام اليامي اللذين غرقا في ولاية ماساشوستش أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين.

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وأعرب الرئيس ترامب باسمه واسم الشعب الأمريكي في البرقيتين، عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين السعوديين، منوها بالعمل الإنساني وما قاما به في سبيل إنقاذ طفلين أمريكيين.

وقال ترامب إن عملهما النبيل لن ينسى.

كما عبر الرئيس الأمريكي عن تمنياته الصادقة لعائلتي الطالبين، بأن تتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهما ابنيهما وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطولي.

المصدر: وكالات

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