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بالصور.. منح ذوي مبتعثين غرقا في أمريكا وسام الملك عبد العزيز

مجتمع

بالصور.. منح ذوي مبتعثين غرقا في أمريكا وسام الملك عبد العزيز
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الملك سلمان بن عبد العزيز وذوي المبتعثين السعوديين
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منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الطالبين السعوديين اللذين غرقا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

كما كرم الملك سلمان ذوي الطالبين جاسر بن دهام اليامي، وذيب بن مانع اليامي، أثناء استقبالهم في مكتبه بقصر السلام في جدة، بمبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديرا لما قاما به من "عمل بطولي"، معبرا عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيدين الشابين.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيدين عن خالص شكرهم للملك على عزائهم وتكريمهم.

ولقي مبتعثان سعوديان مصرعهما غرقا خلال محاولتهما البطولية إنقاذ طفلين جرفتهما تيارات مائية قوية أثناء سباحتهما في نهر شيكوبي ويلبرهام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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