بالصور.. منح ذوي مبتعثين غرقا في أمريكا وسام الملك عبد العزيز

منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الطالبين السعوديين اللذين غرقا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

كما كرم الملك سلمان ذوي الطالبين جاسر بن دهام اليامي، وذيب بن مانع اليامي، أثناء استقبالهم في مكتبه بقصر السلام في جدة، بمبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديرا لما قاما به من "عمل بطولي"، معبرا عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيدين الشابين.

#خادم_الحرمين_الشريفين يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للطالبين جاسر و ذيب اللذين استشهدا غرقا في أمريكا، ومليون ريال لورثة كل منهما. pic.twitter.com/040gHyyptr — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

من جهتهم، عبر ذوو الفقيدين عن خالص شكرهم للملك على عزائهم وتكريمهم.

ولقي مبتعثان سعوديان مصرعهما غرقا خلال محاولتهما البطولية إنقاذ طفلين جرفتهما تيارات مائية قوية أثناء سباحتهما في نهر شيكوبي ويلبرهام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

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المصدر: وكالات