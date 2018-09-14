بالفيديو.. ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

أعلنت الكتلة السنية "الأكثر عددا"، بحسب تعبير النائب أحمد الجبوري، ترشيح النائب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقد اليوم في بغداد وتابعته RT،: "الحلبوسي هو المرشح الوحيد، وإيمانا منا بدور الشباب وأهمية وجودهم في مناصب الدولة، فإننا نرشحه لرئاسة مجلس النواب الجديد".

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وأفاد مصدر سياسي في وقت سابق، باتفاق الكتل السنية على ترشيح النائب الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

وقال المصدر لـRT إن الساعات الماضية شهدت اجتماعا ومفاوضات بين الأحزاب حول الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة البرلمان المقبل، على أن تكون تلك الشخصية مقبولة من "الأطراف الشيعية والكردية"، ووقع الاتفاق على الحلبوسي.

المصدر: RT