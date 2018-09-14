اتفاق سني على ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

أفاد مصدر سياسي عراقي اليوم الجمعة، باتفاق الكتل السنية على ترشيح النائب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.

وقال المصدر لـRT إن "الساعات الماضية شهدت اجتماعا ومفاوضات بين الأحزاب السنية حول الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة البرلمان المقبل، على أن تكون تلك الشخصية مقبولة من الأطراف الشيعية والكردية، ووقع الاتفاق على الحلبوسي".

وكشف مصدر في تحالف البناء أمس الخميس عن حسم التحالف ترشيح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، بعد تخلي منافسه في ذات التحالف أحمد الجبوري عن الترشح.

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وقال المصدر إن "الحلبوسي هو المرشح الوحيد للتحالف، لكنه سيكون مقابله عدد من المرشحين من كتل سنية أخرى وهذا القرار جاء خلال اجتماعات وتشاورات عقدها التحالف خلال الساعات الماضية".

ويوم الاثنين الماضي، نشرت وثيقة تظهر ترشح ثمانية من أعضاء البرلمان العراقي الجديد، لرئاسة مجلس النواب بدورته 2018 – 2022، بعدما قدموا طلباتهم إلى أسنهم في المجلس محمد علي الزيني.

المصدر: RT