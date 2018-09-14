إعلامي مصري يحرض على قتل 3 من معارضي السيسي (فيديو)

حرض الإعلامي المصري محمد الباز، بشكل مباشر على قتل ثلاثة من رموز المعارضة المصرية في الخارج، وهم زعيم حزب "غد الثورة" أيمن نور، والإعلاميان معتز مطرن، ومحمد ناصر.

وقال الباز في برنامجه "90 دقيقة" على فضائية "المحور" المصرية: "إذا استطاع أي مصري الوصول لأيمن نور يقتله، ومعتز مطر يقتله، ومحمد ناصر يقتله، ستقولون إنني أحرض على القتل، آه فأنا أحرض على قتلهم."

واتهم الباز المعارضين الثلاثة، إضافة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وجميع الإعلاميين المصريين في تركيا، بالرغبة في "تخريب الدولة وفناء الجيش والشرطة"، مؤكدا أنهم يستحقون القتل.

المصدر: المحور