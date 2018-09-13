واشنطن: التحالف العربي اتخذ خطوات لتجنب استهداف المدنيين في اليمن

أعلنت الخارجية الأمريكية أن التحالف العربي بقيادة السعودية يتخذ "خطوات صحيحة" لتقليص عدد الضحايا من بين المدنيين أثناء عملياته الحربية في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي لها الخميس: "إنهم يتخذون خطوات، وترى الحكومة والإدارة الأمريكيتان أنها في الاتجاه الصحيح".

وأضافت: "نحن نرى أنهم يتخذون خطوات. هل هي مثالية؟ لا، إطلاقا. وهل نرى أنهم يعملون كل ما في وسعهم لتقليص الخسائر بين المدنيين؟ طبعا، نراه".

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وتأتي تصريحات ناورت بعد يوم من كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمام الكونغرس، التي قال فيها إن السعودية والإمارات تعملان على تقليص عدد الضحايا بين المدنيين أثناء العمليات العسكرية في اليمن، وذلك دفاعا عن التصريح للطائرات الأمريكية بتزويد طائرات التحالف العربي بالوقود أثناء العملية العسكرية، علما بأن عددا من أعضاء الكونغرس ينتقدون تعاون الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات بسبب تأثير عملية التحالف على الوضع الإنساني في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز