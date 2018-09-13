سجن ملكة جمال المغرب لتسببها في مقتل طفلين!

أفادت وسائل إعلام محلية بأن، ملكة جمال المغرب نهيلة إملقي أودعت السجن منذ الأحد الماضي، ورفضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش إطلاق سراحها مؤقتا بناء على التحقيق الذي أجرته معها.

ومن الممكن أن يصدر القضاء حكما بالسجن لعدة سنوات على إملقي المعروفة إعلاميا بـ"باربي المغرب" بعد أن تسببت في مصرع طفلين مشردين في حادثة سير بمدينة مراكش وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول.

واصطدمت إملقي أثناء قيادتها سيارتها الفارهة بسرعة عالية وبحالة سكر شديد، بشجرة موجودة عند منعطف كان ينام تحتها طفلان مشردان توفيا على الفور.

وتدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط القضية ودفعت إلى تحرك قانوني قوي لاعتقال ملكة جمال المغرب ومحاكمتها أسوة بالآخرين.

وحددت المحكمة في مراكش يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، موجهة لـ "باربي المغرب" تهمة القتل والقيادة بسرعة مفرطة.

وتعرف "نهيلة إملقي" بنشاطها الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع "إنستغرام" حيث يتابعها مئات الآلاف من المعجبين.

المصدر: وكالات