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التحالف العربي يقطع الطريق بين الحديدة وصنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يقطع الطريق بين الحديدة وصنعاء
Reuters
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ذكرت مصادر عسكرية أن القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي قطعت الطريق الرئيسي بين العاصمة صنعاء، ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر أن القوات اليمنية بهذه العملية تكون قد ضيقت الخناق على الحوثيين الذين يسيطرون على المدينتين.

وذكر موقع "المشهد اليمني" أن 16 قياديا حوثيا قتلوا في معارك مع الجيش الوطني (قوات عبد ربه منصور هادي) في منطقة قوس النصر وكيلو 10 وكيلو 16، التي تمكنت قوات الجيش الوطني من الاستيلاء عليها مساء الأربعاء.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية مؤخرا عن مقتل أكثر من 800 عنصر في جماعة "أنصار الله" الحوثية خلال القتال على مختلف جبهات اليمن.

المصدر: وكالات

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