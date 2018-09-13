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القبض على ستة دواعش في الموصل

أخبار العالم العربي

القبض على ستة دواعش في الموصل
Reuters
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ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل المحررة من الإرهابيين قبل أكثر من عام.

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وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان حصلت RT على نسخة منه إن "فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين، ألقى القبض على ستة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف: "بين المعتقلين شخص كان يعمل في ما سمي بـ"الحسبة والشرعية" أيام "داعش" في الموصل. إلقاء القبض عليهم كان في أحياء الميثاق والقاهرة والتحرير والمثنى في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

المصدر: RT

 

 

 

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