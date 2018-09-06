شاهد.. "داعشي" ينثر دولارات أثناء مطاردته في الموصل

أقدم أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على نثر الدولارات خلفه، أثناء هربه من مطاردة أمنية في العراق، ليشغل عناصر الأمن.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الأربعاء، عن القبض على أحد ممولي "داعش" شمال الموصل.

وذكرت المديرية في بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أنه: "بناء على معلومات استخباراتية، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من القبض على أحد ممولي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة قرب جبل بادوش شمال مدينة الموصل".

وبينت أنه أثناء المطاردة كان الإرهابي يقوم برمي مبالغ من المال (دولارات) بقصد إشغال مطارديه، ولكن هذه الحيلة باءت بالفشل، واستمروا بملاحقته حتى تم القبض عليه، وضبط بحوزته قوائم بالتجهيزات التي كان ينوي شراءها لداعش مع مبلغ من المال بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1300 دولار.

المصدر: مديرية الاستخبارات العسكرية