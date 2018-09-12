الحوثيون: صد أحد أكبر هجمات على الكيلو 16 بالحديدة وقتل عشرات العناصر من "قوات العدوان"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أن قواتها صدت اليوم الأربعاء أحد أكبر هجمات للجيش الموالي للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتحالف العربي على منطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة.

وقالت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، عبر بيان أصدرته ليلة الأربعاء على لسان مصدر عسكري: "كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم واحدا من أكبر الزحوفات التي حاول العدوان عبرها السيطرة على قرى ومزارع شمال شرق مطار الحديدة لمحاولة الوصول إلى كيلو 16".

وأوضح الحوثيون في البيان أنه "العدو، الذي حاول التقدم تحت غطاء جوي مكثف شنت خلاله طائرات F16 أكثر من خمسين غارة مع تحليق متواصل وإسناد طائرات الأباتشي، تكبد عشرات القتلى والجرحى وتدمير عتاد حربي متنوع".

وأكد المصدر العسكري من قوات الحوثيين تدمير 8 مدرعات أمريكية نوع "أشكوش" كان على متنها عدد من "المرتزقة"، فيما تم تدمير 4 أطقم عسكرية بسلاح مناسب قضى على كل من كان عليها وعلى العتاد الذي كانت تحمله.

وأوضح المصدر أن "زحف قوى العدوان تشكل من ثلاثة ألوية تقدمها لواء المدعو اللاحجي الذي تكبد 15 قتيلا وأكثر من 30 جريحا أغلبهم في حالة حرجة".

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا كمينا محكما لثلاثة أطقم ومدرعة كان على متنها قيادي من المرتزقة وتم تدميرها بمن عليها في جنوب الساحل الغربي ليصل عدد الآليات والمدرعات المدمرة إلى 16 آلية في الجاح الأسفل والدريهمي.

ولفت المصدر إلى أن "عمليات العدو المكشوفة يتم التصدي لها وفق التكتيك العسكري المتبع في مناطق الساحل الغربي".

واتهم الحوثيون قوات "العدوان" باستهداف المدنيين في منطقة كيلو16 ما أدى إلي سقوط قتلى وجرحى بينهم، مشيرين إلى أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة بسبب القصف الهستيري.

المصدر: سبأ + وسائل إعلام يمنية