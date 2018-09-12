مصر تستعد للإعلان عن 3 اكتشافات جديدة
Globallookpress Samer Abdallah/dpa
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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، أن الشهور المقبلة تشهد مفاجأة وهي 3 اكتشافات ستهز العالم وكل المهتمين بالآثار.
وأوضح وزيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أن: "وزارة الآثار تعمل على هذه الاكتشافات منذ فترة"، مضيفًا: "افتكروا هذا الكلام جيدا عن وجود 3 اكتشافات تهز العالم".
وتابع: "سيتم نقل بعض المسلات للمتحف المصري الجديد"، منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جديدة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ7 والنصف صباحا، بمنطقة سقارة.
المصدر: أخبار اليوم
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