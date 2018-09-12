سجال بين وزير خارجية العراق ووزير سعودي حول اليمن يثير جدلا

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو الجدال الذي دار بين وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، حول ملف اليمن.

واعتبر قطان، خلال مداخلته على هامش الجلسة الثانية المفتوحة لاجتماع الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، تفسير الجعفري لآية قرآنية تقول "إن عادت بلقيس إلى اليمن لقالت إن الملوك لو دخلوا قرية لأفسدوها"، خاطئ، وأن بلقيس عندما جاءتها رسالة من الملك سليمان جاءته صاغرة وتزوجها.

وأكد قطان أن بلاده تدخلت في اليمن بناء على طلب من الحكومة الشرعية، ولا تقبل أن تكون هدفا للضربات، أو أن يقبل أحد بأن تضرب قبلة المسلمين.

من جهته قال الجعفري في كلمته: "ليس من حقك تحميلي مقاصد إسقاطاتك الذهنية، فأنا لا أقصد، أنا الآن قادم من الحج قبل 12 يوما وداخل على ضيافة الملك وحضرت مأدبة العشاء التي أقامها، هذه أشياء عجيبة غريبة، ليس من حقك تحميلي كلاما أنا لم أقصده".

ابراهيم الجعفري يرد على ممثل الخارجية السعودية pic.twitter.com/MsAw1x0VQx — احمد الذواق (@Al_thawaq) 11 septembre 2018

المصدر: وكالات