إيران تطالب العراق بتسليم الإرهابيين الأكراد

أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد حسين باقري، أن العراق يجب أن يسلم لإيران الإرهابيين الأكراد المسؤولين عن القيام بهجمات على حراس الحدود الإيرانيين.

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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن باقري: "يجب على سلطات إقليم كردستان العراق والسلطات العراقية تسليم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية ضد إيران".

وأضاف أن بلاده قد تنفذ ضربة صاروخية جديدة حال عدم توقف نشاط الجماعات الإرهابية الكردية، لأن ذلك أمر ضروري لضمان أمنها، بحسب قوله.

ونفذت القوات المسلحة الإيرانية السبت الماضي ضربة صاروخية على الأراضي العراقية. واستهدف القصف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الواقع في مدينة كويسنجق بمحافظة أربيل، الأمر الذي أسفر، وفق المصادر المحلية، عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وفيما بعد أكد الحرس الثوري الإيراني وقوفه وراء هذا القصف. في حين وصفته الخارجية العراقية من جانبها بالهجوم غير المقبول على أراضيها، والذي نفذ دون تنسيق مع بغداد.

المصدر: تاس