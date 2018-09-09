العراق "يرفض" قصف إيران مناطق في إقليم كردستان العراق

أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، عن رفضها للقصف الإيراني الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل باقليم كردستان أمس السبت والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد محجوب، في بيان تلقت RT نسخة منه، إن "الوزارة تؤكد حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه لاستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول".

وأضاف: "كما ترفض وزارة الخارجية رفضا قاطعا خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل الأراضي العراقية دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية، تجنيبا للمدنيين من آثار تلك العمليات".

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض الذي يتخذ من إقليم كردستان العراق معقلا له، أمس السبت، إن مقره الرئيسي تعرض لهجوم صاروخي في بلدة كويسنجق الواقعة داخل الإقليم، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 42 آخرين في صفوف الحزب.

المصدر: RT