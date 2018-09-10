مصر تستعد لحدث عسكري ضخم برعاية السيسي

تستعد مصر لحدث عسكري ضخم في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018، وهو المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018 "، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتقوم وزارتا الدفاع المصرية والإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركة "كلاريون إيفنتس" الإنجليزية العالمية للدفاع والأمن بتنظيم المعرض، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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ويشارك في فعالياته أكثر من 300 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 10 آلاف زائر من مختلف دول العالم المهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية.

وسيضم معرض "إيدكس 2018" الذي سيقام في 3 ساحات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية، عددا من الأجنحة لأهم الدول في المجال الدفاعي والعسكري وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، إضافة إلى الإمارات العربية وغيرها.

المصدر: إيديكس 2018