ثمانية مرشحين لرئاسة البرلمان العراقي

ترشح ثمانية من أعضاء البرلمان العراقي الجديد لرئاسة مجلس النواب بدورته 2018 – 2022، بعدما قدموا طلباتهم إلى "رئيس السن" في المجلس محمد علي زيني.

وحصلت RT على نسخة من كتاب الترشح الذي ضم ثمانية نواب جميعهم من المكون السني، وهم :

وزير التربية السابق محمد تميم، ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق طلال الزوبعي، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله الجبوري، ورئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، ومحافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي، والنائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، والقيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي، ومقرر مجلس النواب الأسبق محمد الخالدي.

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وتأتي عملية الترشيح من نواب جميعهم من السنة، كون رئاسة مجلس النواب العراقي من حصة المكون السني وفق المعادلة السياسية العراقية وليس ضمن إطار الدستور، وهكذا الحال مع رئاسة مجلس الوزراء التي تكون للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد.

المصدر: RT