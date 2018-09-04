العراق.. الاتفاق على استئناف جلسات البرلمان منتصف الشهر

اتفق قادة الكتل السياسية العراقية اليوم الثلاثاء، على استئناف جلسات مجلس النواب في الخامس عشر من سبتمبر الحالي لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.

وعقدت الكتل السياسية العراقية اليوم، اجتماعا في مبنى مجلس النواب العراقي لمناقشة تسمية هيئة الرئاسة والاتفاق على التشكيلة الحكومية القادمة.

وقال مراسلنا في بغداد إن "الاجتماع حضره قادة الكتل السياسية ويمثلون، تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتحالف القوى السنية والتحالف الرباعي الذي يضم الوطنية والنصر وسائرون والحكمة".

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وأشار إلى أنه "لا توجد حتى اللحظة أشارات على وجود توافق بين القوى السياسية العراقية لتسمية الكتلة الأكبر في البرلمان حتى الـ15 من الشهر الجاري"، مبينا أنه "في حال طال الأمر قد يتم الرجوع إلى المحكمة الاتحادية لحسم الأمر".

أما موقع "السومرية نيوز" فقد نقل عن النائب حيدر الفوادي قوله إن قرار تأجيل الجلسة اتخذ "لإعطاء فرصة لشركاء العملية السياسة لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه والوصول إلى الكتلة النيابية الأكثر عددا لتكلف بتشكيل الحكومة، ثم التصويت على هذا الموعد".

المصدر: وكالات