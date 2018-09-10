مصر تكشف عن تفاصيل مخطط مشروع "القطار السريع"

كشف وزير النقل والمواصلات المصري هشام عرفات، عن مخطط مشروع "القطار السريع" في مصر باعتباره مشروعا من مرافق المنفعة العامة.

وأوضح الوزير المصري أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه يوفر وسيلة نقل ركاب جماعية سريعة وحضارية لربط جميع التجمعات السكنية الحيوية شرق مدينة القاهرة على طول مساره.

وأضاف عرفات، في المذكرة الإيضاحية لمجلس الوزراء، أن القطار سيتبادل خدمة نقل الركاب مع جميع وسائل النقل السطحية على طول مساره والمحطة التبادلية "عدلي منصور" بنهاية المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

إقرأ المزيد

وتابع: "تتضمن أعمال تنفيذ هذا الخط إنشاء ورشة العمرة الثقيلة وصيانة الوحدات الكهربائية، وسكك تخزين، ومناورة تقع بين محطة بدر وطريقة جنيفة وكذلك انشاء منطقة تخزين ومناورة بنهاية الخط بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يقتضي نزع ملكية وانهاء تخصيص بعض الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة الورش وملحقاتها لصالح الهيئة القومية للأنفاق".

ويمتد القطار السريع من العين السخنة حتى مدينة العلمين، حيث سيتم طرح مناقصة محدودة بين 10 تحالفات عالمية تم تأهيلها فنيا، خلال المرحلة الأولى من الطرح لتنفيذ المشروع كاملا.

ويبلغ طول المشروع 498 كم، ويربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، وهدفه نقل الركاب وآخر لنقل البضائع، حيث تصل سرعته إلى 250 كم في الساعة.

المصدر: الوطن