تعرف على مواصفات أول قطار سريع في مصر

قررت وزارتا النقل والإسكان في مصر، تنفيذ مشروع أول قطار سريع في البلاد كمرحلة واحدة بدلا من تنفيذه على 3 مراحل.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، سيتم طرح تنفيذ المشروع بالكامل كمرحلة واحدة أمام التحالفات العالمية المؤهلة لسرعة تنفيذ هذا المشروع وإنجازه، لربط المدن والمناطق الصناعية الجديدة ببعضها.

ويمتد القطار السريع من العين السخنة حتى مدينة العلمين، حيث سيتم طرح مناقصة محدودة بين 10 تحالفات عالمية تم تأهيلها فنيا، خلال المرحلة الأولى من الطرح لتنفيذ المشروع كاملا.

ويبلغ طول المشروع 498 كم، ويربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، وهدفه نقل الركاب وآخر لنقل البضائع، حيث ستصل سرعته إلى 250 كم في الساعة.

المصدر: الدستور