مصدر يكشف لـRT سبب زيارة العبادي للبصرة

أكد إحسان الشمري، المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن زيارته لمحافظة البصرة، جنوبي العراق، جاءت للإشراف على المشاريع التي أطلقت لخدمة المحافظة.

إقرأ المزيد

وقال الشمري لـRT، اليوم الاثنين، إن: "العبادي اصطحب معه الفريق الوزاري الذي يمتلك صلاحيات صرف الأموال بشكل مباشر"، مبينا أن: "رئيس الحكومة سيشرف بنفسه على المشاريع التي خصصت وأطلقت لمحافظة البصرة".

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من عودة الهدوء الحذر إلى المدينة، عقب أسبوع من المظاهرات التي رافقتها أعمال شغب وحرق مقار حكومية وحزبية، وسقط أثناءها 15 قتيلا على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء اشتباكات مع عناصر الأمن.

ونظمت المظاهرات احتجاجا على انهيار البنى التحتية، ما ترك السكان من دون طاقة كهربائية ومياه نظيفة صالحة للشرب، في حرارة صيف 50 درجة فوق الصفر.

المصدر: RT