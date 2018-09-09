صحيفة: برلين قد تشارك واشنطن ولندن وباريس في ضرب "قوات الأسد"

أعلنت صحيفة "بيلد"، اليوم الأحد، أن ألمانيا قد تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضرب سوريا في حال استخدمت دمشق الأسلحة الكيميائية ضد محافظة إدلب.

وأفادت الصحيفة الألمانية، نقلا عن مصادرها في الدوائر العسكرية، بأن وزيرة الدفاع، أورسولا فون دير لاين، أوعزت بدراسة إمكانية استخدام المقاتلات الألمانية من طراز "تورنادو" في عمليات عسكرية محتملة ضد القوات الحكومية في سوريا ضمن تحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

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وفي وقت سابق نفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل مرارا إمكانية مشاركة بلادها في أي أعمال عسكرية في سوريا.

Reuters

وسبق أن أعلنت واشنطن وبرلين ولندن عزيمتها في "الرد" على استخدام دمشق الأسلحة الكيميائية أثناء هجوم القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب.

وحذرت موسكو مرارا من تداعيات الضربات الغربية المحتملة على سوريا، مشيرة إلى أن لديها أدلة دامغة على استعداد المسلحين، بدعم من تنظيم "الخوذ البيضاء" للقيام باستفزاز مفبرك باستخدام المواد السامة في إدلب بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن "هجوم كيميائي" لتبرير ضربات التحالف الغربي على سوريا.

المصدر: تاس