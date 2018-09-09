النيابة العامة السعودية تحدد "واجبات" المقيمين في المملكة

نشرت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، بيانا مقتضبا حددت فيه الواجبات التي يتعين على المقيمين في المملكة مراعاتها.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها في تويتر، إن المقيمين في المملكة ملتزمون "بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره".

وفي وقت سابق من الأحد، ضبطت الجهات الأمنية بالسعودية وافدا مصريا بعد ظهوره "بشكل مسيء" في مقطع فيديو مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة، مخالفا بذلك قوانين العمل في السعودية.

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والسبت، ذكرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام سعودية أن الجهات الأمنية في المدينة المنورة ألقت القبض على مقيم اتهم بالتحرش بعدد من العاملات في أحد المحال التجارية المحلية.

المصدر: حساب النيابة العامة السعودية في تويتر