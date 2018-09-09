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القبض على وافد مصري في السعودية قام بنشر فيديو مسيء مع مواطنة أثناء العمل

مجتمع

القبض على وافد مصري في السعودية قام بنشر فيديو مسيء مع مواطنة أثناء العمل
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ضبطت الجهات الأمنية بالسعودية وافدا مصريا بعد ظهوره "بشكل مسيء" في مقطع فيديو مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة، مخالفا بذلك قوانين العمل في السعودية

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لوافد عربي، تم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات، وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة التي جرى تصوير الشريط فيها لعدم التزام منشأته بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيدا لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وشدد المتحدث الرسمي على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات.

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وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لوافد مصري مع سيدة يعتقد بأنها سعودية يعملان في أحد الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة، حيث ظهر الوافد يتناول وجبة الإفطار مع الموظفة، في مخالفة صريحة للأنظمة، الأمر الذي لاقى استهجانا من قبل الأوساط السعودية.

المصدر: وكالات 

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