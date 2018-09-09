الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه حتى يلفظ أنفاسه

قتل شاب فلسطيني، في الثلاثينات من عمره، مساء اليوم متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران عليه في شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر مراسل وكالة وفا، أن الجنود الإسرائيليين، أطلقوا الرصاص الحي صوب الشاب عندما اقترب من السياج الحدودي في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا ، ما أدى إلى إصابته وبقي ينزف في المكان دون أن يسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليه وإنقاذ حياته.

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وبعد ذلك اعتقل الجيش الإسرائيلي، المصاب ومن ثم أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجروحه.

وبهذا الحادث، ترتفع حصيلة القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي، في المناطق الحدودية الشرقية من قطاع غزة، منذ 30 مارس الماضي إلى 175 شخصا.

المصدر: وكالة وفا