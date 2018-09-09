بالفيديو.. لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لطفل فلسطيني أعزل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل الفلسطيني، أحمد أبو طيور، أثناء استهدافه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي وهو أعزل.

وأظهر الفيديو الطفل البالغ من العمر 16 عاما وهو يقف أعزلا ويصيح موجها كلامه نحو الجنود الإسرائيليين، ليتم إطلاق النار عليه لاحقا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطفل توفي صباح أمس السبت، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة شرق مدينة رفح.

وشارك الآلاف في مسيرة "جمعة الوفاء" للطواقم الطبية والإعلامية في قطاع غزة.

المصدر: وكالات