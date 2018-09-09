بالفيديو.. السيسي يحرج وزير النقل المصري

أحرج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير النقل، هشام عرفات، حيث قاطع عرضه أثناء افتتاح عدد من الطرق والكباري في محافظات مختلفة للتعليق على تصميم أحد المشاريع.

وأعرب السيسي عن استيائه من شكل منطقة أسفل كوبري، محور التعمير بالإسكندرية، وقال لعرفات متسائلا: "الحتة اليمين من منزل الكوبري ليه كده، مش مستقيم، هو ده طبيعي".

ورد وزير النقل: ""ده منزل الكوبري... بسبب نزلة كوبري سيدي كرير والطريق بيتحول من عدة حارات".

وبدا الرئيس غير مقتنع بإجابة وزير النقل وقاطعه ليستوثق من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي همهم بكلمات غير مسموعة في الميكروفون، مع الإيماء برأسه بالموافقة، قبل أن يتجه السيسي بالسؤال إلى اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "يا كامل هو ده الطبيعي كده؟".

من جانبه، رد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقول: "هتتوسع يا فندم وهتنزل على طريق الكوبري... سيتم تعديله ياريس".

ولم تنته بذلك حالة الإحراج التي وضع فيها السيسي وزير النقل، حيث قاطعه أيضا بالقول إنه يجب تعويض الأشخاص الذين تم نزع ملكية الأراضي منهم تعويضا مناسبا.

واعتبر السيسي أن مناطق النزول والصعود للطرق الدائرية لو تركت بهذا الوضع فلن يتم السيطرة عليها خلال 5 سنوات، ولذا لا بد من تعويض الناس وإزالة كل ذلك، وأن يتم التخطيط بشكل جيد، لتجنب النمو العشوائي بجانب الطريق.

ووجه كلمته من جديد لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا :"يا كامل أرجو نخلص الموضوع ونعوض الناس".

وشهد الرئيس المصري اليوم الأحد افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الطريق الدائري الإقليمي ومشروعات محاور النيل والطرق والكباري "محور طما (أسيوط/سوهاج)، وكوبري قوص بقنا، وكوبري برج العرب، وكوبري بلطيم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية