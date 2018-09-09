بعد 13 عاما.. المحاكمة في اغتيال رفيق الحريري تبلغ مراحلها النهائية

بعد 13 عاما من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، توشك المحاكمة في القضية من قبل المحكمة الدولية الخاصة بهذا الهدف أن تنتهي في غياب المتهمين.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن محاكمة المشتبه فيهم، وجميعهم من عناصر "حزب الله"، في قضية الهجوم الانتحاري الذي أودى بأرواح رئيس الوزراء الأسبق و21 شخصا آخرين وسط بيروت، تدخل مراحلها النهائية الثلاثاء المقبل مع بدء المرافعات الختامية.

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وأشارت الوكالة إلى أن سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف الحالي، سيتوجه إلى مقر المحكمة في لاهاي، حسب المعلومات من مكتبه.

ورفض "حزب الله" قطعيا تورطه في عملية الاغتيال المنسوبة في البداية إلى ضباط مقربين من سوريا، واستبعد تسليم المتهمين، ولذلك سيتم الحكم عليهم غيابيا وحتى دون اتصال بمحاميهم.

وسبق أن قُتل المتهم الرئيس في القضية، مصطفى بدر الدين، الذي يعتبر العقل المدبر لعملية الاغتيال.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله قد شدد في الشهر الماضي على عدم اعتراف حزبه بهذه المحكمة محذرا "المراهنين عليها" من "اللعب بالنار".

وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مداولاتها في عام 2009، لتصبح أول محكمة جنائية دولية تنظم في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

ويشار إلى أن هذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ محاكمة المجرمين النازيين في نورمبرغ عام 1945، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

المصدر: أ ف ب