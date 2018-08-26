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نصر الله: لا تلعبوا بالنار!

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نصر الله: لا تلعبوا بالنار!
Reuters Khalil Hassan
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله
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حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، القوى السياسية التي تراهن على المحكمة الدولي الخاصة بلبنان، من اللعب بالنار، مؤكدا أن قراراتها لا تهمه ولا تهم أنصاره.

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وذكر نصر الله، في كلمة ألقاها خلال مهرجان الذكرى السنوية الأولى لعيد تحرير الجرود الشرقية "شموخ وانتصار" الذي أقيم في الهرمل في البقاع اللبناني، أن "بعض الأوساط في تحالف 14 أذار، سواء في مقالات أو مقابلات أو مجالس، تقول إن السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة ليس العقد المتعلقة بالأحجام وإنه يكمن في أن المحكمة الدولية ستصدر قرارات وبالتالي سيكون هناك وضع جديد سيبنى عليها".

وأوضح نصر الله: "وصدرت إشارات في نفس الاتجاه... وإذا كان هناك أحد يراهن على ذلك فهذه المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئا على الإطلاق وما يصدر عنها ليس له قيمة على الإطلاق لأننا لا نعترف بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة".

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" مشددا: "نقول لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار!".

وتقوم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ذات طابع جنائي والتي أسست في 1 مارس 2009 بمبادرة من مجلس الأمن، بالنظر في نتائج عمل لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، وتتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها.

وتم إنشاء هذه المحكمة بدعم تحالف "14 آذار" الحاكم حاليا في البلاد والمعارض لسوريا والذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، في حين عارضها قوى "8 آذار" التي تضم "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" بدعوى إنها تعمل على تدويل لبنان وتؤدي إلى التدخل الدولي والخارجي بشؤونه الداخلية.

المصدر: المنار + RT

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