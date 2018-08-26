ريفي لنصر الله: تهديداتك لا تخيفنا

اعتبر وزير العدل اللبناني السابق، اللواء أشرف ريفي، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستعاقب كل "المجرمين"، محذرا الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، من أن تهديداته غير مخيفة.

وكتب ريفي، في تغريدة نشرها مساء اليوم الأحد على حسابه في موقع "تويتر": "لنصرالله نقول: تهديداتك لا تخيفنا والمحكمة التي عجزت عن منع إنشائها ستحاكم المجرمين. الرحمة والمجد والخلود لشهداء ثورة الأرز".

لنصرالله نقول: تهديداتك لا تخيفنا والمحكمة التي عجزت عن منع انشائها، ستحاكم المجرمين. الرحمة والمجد والخلود لشهداء ثورة الأرز — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 26, 2018

وتقوم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ذات طابع جنائي والتي أسست في 1 مارس 2009 بمبادرة من مجلس الأمن، بالنظر في نتائج عمل لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.

وفي وقت سابق من اليوم أشار نصره الله إلى أن "بعص الأوساط" في تحالف "14 آذار" قالت إن السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة اللبنانية يكمن في أن المحكمة الدولية ستصدر قريبا قرارات ستسفر عن تشكل "وضع جديد" في لبنان.

وأضاف نصر الله مشددا: "المحكمة الدولية لا قيمة لها عندنا على الإطلاق سواء صدرت عنها إدانة أو تبرئة، لا نعترف بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة".

وتوجه نصر الله إلى من "يراهن على المحكمة الدولية" بالقول: "لا تلعبوا بالنار".

المصدر: تويتر + وسائل إعلام لبنانية