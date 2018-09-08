إقالة قائد عمليات البصرة وتعيين رشيد فليح بدلا منه

أقال رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم السبت، قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري وعين الفريق رشيد فليح بدلا منه.

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وقال مصدر حكومي لـRT إن "قرار العبادي بإقالة الشمري جاء بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة البصرة والاعتداءات التي طالت المتظاهرين، فضلا عن عدم توفيره الحماية للقنصلية الإيرانية في المحافظة".

وأضاف أن "فليح سيكون قائدا لعمليات البصرة بغية فرض خطة أمنية تمنع تفاقم الأزمة هناك".

وفي وقت سابق من اليوم أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإحالة قادة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق، لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة.

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واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية، منها مقار منظمة "بدر" وحزب "الدعوة" وحزب "الفضيلة" ومنظمة "عصائب أهل الحق".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

يذكر أن رشيد فليح كان قائدا لعمليات سامراء وعمل قبلها كأحد قادة قوات المغاوير العراقية، ويشغل حاليا منصب قائد قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار.

المصدر: RT