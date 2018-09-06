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حرق مقرات أحزاب في البصرة

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حرق مقرات أحزاب في البصرة
Reuters Alaa Al-Marjani
الاحتجاجات في البصرة
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أفادت وسائل إعلام عراقية ودولية بأن عددا من المقرات الحزبية في محافظة البصرة جنوبي العراق تعرضت للحرق من قبل محتجين، اليوم الخميس.

وقال مصدر محلي في البصرة لقناة "السومرية" إن "عددا من مقرات الأحزاب في مناطق عدة من محافظة البصرة تعرض، مساء اليوم، الى الحرق"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مراسلنا بأن التظاهرات تجوب شوارع منطقة الجزائر بوسط البصرة. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط القنصلية الإيرانية بالمدينة.

من جهتها  نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إنه تعرضت للحرق مقرات حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر، بالإضافة إلى المكاتب المحلية لقناة "العراقية" التلفزيونية الرسمية.

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وذكرت "السومرية أيضا أن القوات الأمنية تعزز إجراءاتها لحماية المصارف في البصرة في ظل استمرار الاحتجاجات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اندلع حريق داخل مبنى مجلس محافظة البصرة، كما أفاد مصدر محلي باندلاع حريق بمبنى دار استراحة محافظ البصرة في الكورنيش وسط المحافظة.

المصدر: RT، السومرية، رويترز

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