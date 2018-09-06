اندلاع حريق داخل مبنى المحافظة في البصرة جنوب العراق

أفادت وسائل إعلام بأن حريقا اندلع اليوم داخل مبنى مجلس محافظة البصرة جنوب العراق، وسط الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وشرطية تأكيدها أن الحريق شب بعد ظهر اليوم داخل مبنى الإدارة المحلية، وذلك على خلفية مظاهرات غاضبة رافقتها أعمال العنف وتعرضت أثناءها بعض المباني الحكومية في مركز المحافظة للاعتداءات من قبل المحتجين.

وأفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي بأن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الجديد في مبنى مجلس المحافظة.

وجاء ذلك بعد يوم من إضرام مجهولين النيران في مبنى مديرية بلديات البصرة.

وتشهد البصرة في الأيام الأخيرة تصعيدا جديدا في حدة التوتر، حيث تدخلت قوات الأمن لفض تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين.

وألغت قيادة عمليات البصرة اليوم قرار فرض حظر التجوال في المحافظة قبل دخوله حيز التنفيذ.

يتبع..