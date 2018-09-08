محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما بينهم قيادات في الإخوان

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة.

وقالت المصادر إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة، محمد البلتاجي، و،عصام العريان، والداعية المؤيد للجماعة، صفوت حجازي، والقيادي الإسلامي، عاصم عبد الماجد،.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان، محمد بديع، و56 متهما، والسجن لمدة 15 عاما بحق 360 متهما، والسجن 10 سنوات على، أسامة مرسي، نجل محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على 191 متهما آخر.

وتعد الأحكام في القضية قابلة للطعن أمام محكمة النقض.

وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض اعتصام رابعة في الـ 14 من أغسطس عام 2013 بعد نحو 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. كما لقي بعض رجال الأمن مصرعهم في فض الاعتصام.

المصدر: رويترز + RT