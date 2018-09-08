الحكومة اليمنية تتهم غريفيث بالتعاطف مع الحوثيين

انتقد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خالد اليماني تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن سبب عدم وصول وفد الحوثيين إلى مشاورات السلام في جنيف.

ووصف اليماني، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى جنيف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم قبل مغادرة وفده سويسرا، وصف تصريحات غريفيث التي قال فيها إن الحوثيين كانوا يرغبون في حضور المشاورات لكن قضايا عالقة منعتهم من ذلك، بأنها "ترضية للحوثيين وتبرر تصرفاتهم"، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي سبق أن انتقد موقف الحوثيين أمام وفد الحكومة.

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واتهم اليماني جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالاستمرار في اتباع سلوك إفشال الحوار، مطالبا المجتمع الدولي بإظهار جدية أكثر في التعامل مع الجماعة وتوجيه رسائل حازمة وحاسمة إليها بعد خرقها الالتزام بحضور المشاورات.

وقال إن الحوثيين يقابلون الجهود الدولية لإحلال السلام بالاستهتار، مشددا على أن الحكومة لا تثق بما تقوله الجماعة للأمم المتحدة خلف الأبواب المغلقة.

وأكد اليماني أن عمليات القوات اليمنية والتحالف الدولي الذي تقوده السعودية مستمرة من أجل "استعادة الدولة".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان غريفيث عن عزمه التوجه إلى مسقط وصنعاء لإجراء مزيد من المشاورات مع ممثلي "أنصار الله".

وسبق أن اشترط الحوثيون لوصول ممثليهم إلى جنيف نقل الوفد بطائرة خاصة دون تعرضها للتفتيش، ومنح ممثليه ضمانات للعودة إلى صنعاء، بالإضافة إلى نقل جرحى من عناصر الجماعة إلى سلطنة عُمان للمعالجة هناك.

المصدر: وكالات