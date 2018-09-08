أوامر للأمن العراقي بالتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" في البصرة

أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق أوامر بتخويل القوات الأمنية للتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" التي رافقت التظاهرات في البصرة، وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

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وقالت القيادة في بيان لها اليوم السبت: "ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمنيا في مقر قيادة العمليات المشتركة لمناقشة الوضع الأمني في البصرة".

وصدر عن الاجتماع "اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة، وأصدرت الأوامر بتخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات، وحماية المؤسسات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض القانون"​​​.

وأضافت القيادة: "على القوات الأمنية تنفيذ هذه الأوامر واتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة". ودعت المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية، والابتعاد عن أي تجمع يستهدف التقرب من المؤسسات، وعدم التجمع والتنقل بمجموعات من منطقة إلى أخرى، والالتزام بالتوصيات الأمنية الاستثنائية".

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

المصدر: سبوتنيك