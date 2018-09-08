قتيلان و45 مصابا في البصرة أمس الجمعة.. وقرار مهم للعبادي

قتل شخصان وأصيب 45 آخرون، بينهم 2 من عناصر الأمن العراقي، خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي البلاد، يوم أمس الجمعة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر: "موقف المظاهرات في البصرة ليوم الجمعة شهد استشهاد 2 من المتظاهرين وإصابة 45 بينهم 2 من القوات الأمنية"​​​.

وأضاف: "21 من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية وحالة اختناق واحدة و23 إصابات أخرى".

وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإحالة قادة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق، لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناوريت إلى أنه: "وفقا للدستور العراقي، الحق في الاحتجاجات السلمية وواجب حماية الممتلكات العامة والخاصة يسيران جنبا إلى جنب"، مؤكدة على أن "الولايات المتحدة تدين العنف ضد الدبلوماسيين، بما في ذلك ما حدث اليوم في البصرة إضرام النار بالقنصلية الإيرانية"​​​.

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية، منها مقار منظمة "بدر" وحزب "الدعوة" وحزب "الفضيلة" ومنظمة "عصائب أهل الحق".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

المصدر: سبوتنيك