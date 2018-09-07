مهنة للمكفوفين فقط في السعودية

أثارت مهنة التدليك وشروط وظروف ممارستها، الكثير من الجدل في السعودية، ما دفع بجمعية أهلية للتقدم باقتراح اقتصار العمل في هذه المهنة على المكفوفين.

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وقد تقدمت جمعية الأيدي الحرفية الخيرية في منطقة مكة المكرمة، باقتراح للسلطات يدعو لاقتصار مزاولة تلك المهنة على المكفوفين، حسبما ذكر موقع أخبار 24 الإخباري.

وصرح مصطفى القرشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية الخيرية، بأن اقتراح حصر مزاولة مهنة التدليك على المكفوفين، جاء لاعتماد التدليك بصفة أساسية على حاسة اللمس والبحث عن نقاط التوتر، وهو الأمر الذي يكون أكثر دقة من خلال تحسس العظام وليس من خلال النظر إلى الجسد.

وأشار القرشي إلى أن المشروع يتضمن إقامة مراكز متخصصة للتدليك في المولات التجارية، وكذلك إطلاق عربات متنقلة في فعاليات المهرجانات يعمل بها المدلكون المكفوفون.

في سياق متصل، كانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت قرارا بشأن خدمة التدليك (المساج)، حددت فيه شروطا معينة يجب توفرها في الأماكن التي تقدم هذه الخدمة.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، "أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعميما بمنع خدمة التدليك (المساج) في مرافق الإيواء السياحي، عدا الفنادق المصنفة خمسة نجوم أو أربعة نجوم، والأندية الصحية التابعة لها وفقا لاشتراطات محددة، ومعايير واضحة في مجالات السلامة والانضباطية، وذلك بعد حصول هذه المرافق على التراخيص النظامية لتقديم هذه الخدمة من الجهات الحكومية ذات الصلة".

المصدر: صحف ومواقع سعودية