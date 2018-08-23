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الملك سلمان: الشرف الأكبر الذي أكرمنا الله به هو خدمة ضيوف الرحمن

أخبار العالم العربي

الملك سلمان: الشرف الأكبر الذي أكرمنا الله به هو خدمة ضيوف الرحمن
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أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، موقف بلاده الثابت من محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بأشكاله وصوره كافة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

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وقال في كلمة ألقاها، أمس، في القصر الملكي في مشعر منى، خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه لرؤساء الدول والحكومات وبعثات الحج، وكبار الضيوف من المسؤولين والشخصيات الإسلامية الذين يؤدون فريضة حج هذا العام، قال :"أن الله شرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، وقد أعطت هذا الأمر كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبد العزيز".

وأضاف:"إن المملكة العربية السعودية التي تضم في جنباتها قبلة المسلمين، ومسجد نبيه - صلى الله عليه وسلم - وانطلاقاً من مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره، والتمسك برسالة الإسلام السمحة، والحرص على لمّ الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".
وجرى حفل الاستقبال بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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