الملك سلمان: الشرف الأكبر الذي أكرمنا الله به هو خدمة ضيوف الرحمن

أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، موقف بلاده الثابت من محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بأشكاله وصوره كافة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

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وقال في كلمة ألقاها، أمس، في القصر الملكي في مشعر منى، خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه لرؤساء الدول والحكومات وبعثات الحج، وكبار الضيوف من المسؤولين والشخصيات الإسلامية الذين يؤدون فريضة حج هذا العام، قال :"أن الله شرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، وقد أعطت هذا الأمر كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبد العزيز".

إن الشرف الأكبر الذي أكرم الله بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف:"إن المملكة العربية السعودية التي تضم في جنباتها قبلة المسلمين، ومسجد نبيه - صلى الله عليه وسلم - وانطلاقاً من مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره، والتمسك برسالة الإسلام السمحة، والحرص على لمّ الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".

وجرى حفل الاستقبال بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

المصدر: وكالات