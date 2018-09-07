هجوم على مقر الحشد الشعبي في البصرة وحرق إحدى سياراته

أفادت مصادر لـRT في العراق بأن متظاهرين هاجموا المقر الرئيسي لهيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة وأحرقوا إحدى سياراته، وذلك بعد إضرامهم النيران بمقر القنصلية الإيرانية بالمدينة.

إقرأ المزيد

وقال مصدر في هيئة الحشد الشعبي لـRT اليوم الجمعة إن: "المحتجين اقتحموا مقر الحشد وتقدموا 30 مترا تقريبا وأضرموا النار في إحدى سياراته، لكن القوة المكلفة بحماية المقر تمكنت من صدهم ودفعهم للخارج".

وأضاف المصدر: "عززنا تواجدنا حول مقر الهيئة، لأننا نعتقد أن الساعات المقبلة قد تشهد تجدد الهجوم علينا".

ويأتي الهجوم على مقر الحشد الشعبي بعد أقل من ساعة من مهاجمة المحتجين مقر القنصلية الإيرانية في البصرة وإضرام النيران فيه.

كما اقتحم عدد من المتظاهرين مقر حزب الدعوة "تنظيم الداخل" في منطقة البراضعية في محافظة البصرة وقاموا بحرق سيارتين داخله، وفقا لـ"السومرية نيوز".

ونقلت "السومرية" عن مصدر أمني في البصرة قوله إن المتظاهرين أحرقوا إطارات أمام القصور الرئاسية في المحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، أسفرت عن تدخل القوات الأمنية فيها، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

المصدر: RT + السومرية نيوز