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عمليات البصرة تعلن حظر تجوال عام في المحافظة من الآن وحتى إشعار آخر

محتجون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة العراقية (فيديو وصور)

أخبار العالم العربي

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أضرمت مجموعات محتجين في البصرة جنوب العراق، اليوم الجمعة، النيران بمقر القنصلية الإيرانية في المدينة التي تشهد منذ أيام عدة تظاهرة احتجاجية حاشدة ضد السلطات العراقية.

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وقال مصدر أمني لـ"RT": "إن المتظاهرين كانوا يحتشدون بالقرب من القنصلية منذ ظهر اليوم، وقبل غروب الشمس قرروا اقتحامها رغم الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السفارة والقوات الأمنية العراقية".

وأضاف أن "المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات في محيط القنصلية، وهناك أعمدة دخان خرجت من المبنى ولم نتأكد منها".

بدورهم، نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأشرطة فيديو وهي تظهر ألسنة نيران ودخانا متصاعدا من موقع القنصلية الإيرانية في حي البراضعية الراقي في جنوب شرق مركز المدينة.

وتشهد البصرة العراقية منذ عدة أيام احتجاجات جماهيرية غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

وقد تم خلال الاحتجاجات إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن تكرار إحراق ديوان المحافظة، وكذلك دار استراحة ديوان المحافظة.

وعلى خلفية هذه التطورات فرضت القوات الأمنية في البصرة حظرا شاملا على التجوال في عموم مناطق المحافظة في إطار ردها على إحراق عدد كبير من مقار الأحزاب السياسية.

وفي وقت سابق من اليوم أضرم محتجون النار في ديوان محافظة البصرة الواقع في منطقة الساعي ضمن مركز المنطقة، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء الاحتجاجات.

المصدر: RT

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