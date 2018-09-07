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اللقطات الأولى لاحتراق القنصلية الإيرانية في البصرة بعد اقتحامها من المتظاهرين

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تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو قالوا إنها تظهر مقر القنصلية الإيرانية في البصرة العراقية وهو يحترق بعد اقتحامه من قبل متظاهرين أضرموا النار فيه.

وقال مصدر أمني لـ"RT": "إن المتظاهرين كانوا يتحشدون بالقرب من القنصلية منذ ظهر اليوم، وقبل غروب الشمس قرروا اقتحامها رغم الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السفارة والقوات الأمنية العراقية".

المصدر: تويتر + RT

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