اللقطات الأولى لاحتراق القنصلية الإيرانية في البصرة بعد اقتحامها من المتظاهرين

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو قالوا إنها تظهر مقر القنصلية الإيرانية في البصرة العراقية وهو يحترق بعد اقتحامه من قبل متظاهرين أضرموا النار فيه.

وقال مصدر أمني لـ"RT": "إن المتظاهرين كانوا يتحشدون بالقرب من القنصلية منذ ظهر اليوم، وقبل غروب الشمس قرروا اقتحامها رغم الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السفارة والقوات الأمنية العراقية".

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الآن ..القبائل العربية وفي دفاعها عن نفسها في #العراق اقتحمت قنصلية #إيران في #البصرة ...وسبق وأن أطلق موظفي القنصلية النار على المتظاهرين.

●القنصلية الإيرانية تمول الإرهاب في العراق وتقوم بتمويل تدريب ارهابيين هاربين من العدالة في #البحرين و #السعودية.#امجد_طهpic.twitter.com/gOPfQsUSZu — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) 7 сентября 2018 г.

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الآن ..القبائل العربية في #العراق اقتحمت قنصلية #إيران في #البصرة وفرار مطلوبين للعدالة في المنطقة "كانوا يتحصنون في القنصلية".

● وسبق وان قام موظفي القنصلية الإيرانية بإطلاق النار على المتظاهرين في البصرة وحاولوا إختطاف الأطفال كرهائن.#امجد_طهpic.twitter.com/EWzgXKVEpS — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) 7 сентября 2018 г.

المصدر: تويتر + RT