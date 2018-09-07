اليمن.. قوات هادي تتقدم على أطراف الحديدة

أعلنت "قوات العمالقة" التابعة للجيش اليمني (الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي) عن إحرازها تقدما في عملية أطلقتها بدعم من التحالف العربي بقيادة الرياض جنوبي ميناء الحديدة غرب اليمن.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"قوات العمالقة"، وهي مجموعة ألوية مدرعة أنشئت في السبعينات، اليوم أنها تمكنت من تطهير وادي الأعقوم ووادي المشاقنة وقرية الجريبة السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران في مديرية الدريهمي جنوبي الميناء الاستراتيجي الخاضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

#عاجل#الوية_العمالقه_الجنوبية تطهر وادي الاعقوم ووادي المشاقنة وقرية الجريبة السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران بمديرية الدريهمي والقوات تتقدم باتجاه كيلو 16 الاستراتيجي وتكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة



المركز الإعلامي لألوية العمالقة — قوات العمالقة الجنوبية (@asasdw2212) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القوات اليمنية بدعم من التحالف تتقدم باتجاه منطقة "كيلو 16" الاستراتيجي في ضواحي الحديدة وتكبد الحوثيين "خسائر فادحة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق على هذه الأنباء.

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وجاء ذلك في وقت ينتظر فيه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وصول وفد "أنصار الله" إلى جنيف للمشاركة في مشاورات السلام.

ورفض الوفد الحوثي مغادرة صنعاء مطالبا الأمم المتحدة بتلبية حزمة من شروط الجماعة، بما فيها نقل جرحى من مسلحيها إلى عُمان للعلاج، وضمان عودة الوفد إلى البلاد.

وأمهلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الوفد الحوثي 24 ساعة للوصول إلى جنيف.

المصدر: وكالات