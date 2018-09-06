وزير سوري يعلن استعداد دمشق للتعاون مع الأردن

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، الدكتور عبد الله الغربي، إمكانية تعاون سوريا مع الجانب الأردني، في مجال منح حماية الملكية التجارية والصناعية للشركات الأردنية.

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وأكد الغربي، حرص بلاده الدائم، على تفعيل وتنشيط، علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مختلف الدول الصديقة.

وذلك خلال لقائه بوفد اقتصادي أردني، برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خريفان.

وتناولت المباحثات التي جرت، اليوم الخميس، أهمية فتح معبر نصيب، في تسهيل حركة تبادل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، بالنسبة للعديد من الدول العربية.

وكشف الغربي، عن وجود نحو 1600 طلب من شركات أجنبية، لتسجيل علاماتها التجارية في سوريا.

بهذا السياق، أكد رئيس غرفة صناعة عمان، وعضو الوفد الأردني، زياد الحمصي، أن إقامة معرض دمشق الدولي تشكل انتصارا اقتصاديا لسوريا، مشيرا إلى رغبة رجال الأعمال والصناعيين الأردنيين، بتطويرعلاقات التعاون والتبادل التجاري مع سوريا.

المصدر: "سانا"