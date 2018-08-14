80 رجل أعمال أردني يشاركون بمعرض دمشق الدولي ووفد اقتصادي يزور سوريا

يشارك وفد اقتصادي أردني يضم قرابة 80 رجل أعمال، في معرض دمشق الدولي الذي تنطلق أعماله بداية الشهر المقبل، بحسب ما أفاد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، الثلاثاء.

وقال الكباريتي في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية، إن الوفد الذي يرأسه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن غسان خرفان، سيجري على هامش المشاركة بالمعرض، مباحثات مع نظرائه من الجانب السوري، لبحث آليات إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية وسبل تطويرها بين البلدين.

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وأوضح رئيس غرفة تجارة الأردن أن المباحثات التي ستجري على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين ستركز على إيجاد شركات ليكون الأردن نقطة مهمة في إعادة بناء سوريا والتفكير في شركات لوجيستية ومركز انطلاق للبضائع من الأردن إلى سوريا وكذلك تسويق الصناعات الأردنية خصوصا في مجال الإنشاءات.

وبين الكباريتي أن مشاركة الوفد بالمعرض تأتي بتنظيم من غرفة تجارة الأردن، حيث يضم شركات تجارية وصناعية وخدمية وزراعية.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن اجتماعات ستعقد لقطاع المواد الغذائية، خصوصا الخضار والفواكه، لتنسيق عودة التجارة البينية، خصوصا في هذه السلع.

وفيما يتعلق بفتح معبر نصيب الحدودي البري بين البلدين، صرح رئيس الغرفة أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية لإعادة فتح المعبر ونأمل من حكومتي البلدين الإسراع في تنفيذ هذا القرار وتأمين الطريق المؤدية إلى دمشق كونها تشكل مصلحة اقتصادية مشتركة للطرفين.

وأضاف الكباريتي أن القطاع الخاص يأمل بإعادة تفعيل الخطوط البرية بين البلدين لاستمرار القوافل الأردنية بالمرور من الأراضي السورية إلى تركيا وإلى أوروبا، وكذلك إلى موانئ طرطوس ولبنان.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية