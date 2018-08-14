سوريا تنجز ترتيبات فتح معبر نصيب والأردن ينتظر مخاطبات رسمية من دمشق

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الجهات المعنية أنجزت الترتيبات في معبر نصيب على الحدود مع الأردن لاستقبال دفعة من النازحين السوريين العائدين إلى الوطن.

وذكرت "سانا" أن سلطات محافظة درعا قامت بإحضار عيادتين متنقلتين و3 سيارات إسعاف لتقديم الخدمات الصحية للنازحين العائدين فور وصولهم إلى المركز، إضافة إلى تجهيز مستلزمات الغذاء وجلب عدد من الحافلات لنقلهم من المركز الحدودي إلى منازلهم.

sana.sy

sana.sy

sana.sy

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر في وزارة النقل بالمملكة، أنه لم يصل إلى الوزارة أي طلب من الجانب السوري، لفتح معبر جابر (نصيب)، على الحدود بين الأردن وسوريا بشكل جزئي غدا الأربعاء.

وقالت المصادر إن القنوات الدبلوماسية الأردنية لم تبلغ وزارة النقل بأي توجه لافتتاح المعبر وسط التقارير الإعلامية حول ذلك.

ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر قوله إن "الأردن ينتظر مخاطبات رسمية من الجانب السوري لفتح الحدود وعودة اللاجئين، إضافة لعودة الحركة التجارية عن طريق المعبر".

المصدر: وكالات