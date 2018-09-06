مصدر من الوفد اليمني المفاوض لـ "RT": كل الاحتمالات واردة بما فيها مغادرة الوفد الحكومي جنيف

قال مصدر من وفد الحكومة اليمنية المفاوض في جنيف لـ "RT" اليوم الخميس، إن كل الاحتمالات واردة، بما فيها عودة الوفد الحكومي إلى اليمن، بسبب عدم حضور وفد صنعاء لغاية اليوم.

واعتبر المصدر أن عدم مغادرة الوفد الحوثي صنعاء حتى الآن هو محاولة لفرض شروطه في اللحظات الأخيرة.

وأضاف المصدر :"نتوقع صدور بيان عن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لشرح وضع المشاورات ككل".

وكان غريفيت قد دعا في أغسطس الماضي الجهات المتنازعة في الأزمة اليمنية للتفاوض في جنيف، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين جميع أطراف النزاع.

وأشار غريفيت حينها إلى وجود فرصة كبيرة لتحقيق السلام في اليمن، وأجرى مشاورات في المنطقة من أجل الدفع باتجاه إيجاد حل للأزمة بعيدا عن الاقتتال، يرضي جميع الأطراف المتنازعة في البلاد.

المصدر: RT