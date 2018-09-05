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تجدد التظاهرات في البصرة وإصابة مدنيين بحالات اختناق

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تجدد التظاهرات في البصرة وإصابة مدنيين بحالات اختناق
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تجددت عصر اليوم الأربعاء التظاهرات في البصرة، جنوبي العراق، بعد يوم دام شهد سقوط 6 متظاهرين وإصابة 42 آخرين.

وأفاد مراسلنا بأن مئات المتظاهرين انطلقوا نحو مبنى محافظة البصرة وسط المدينة الذي تم إحراقه أمس، وإلى شوارع أخرى احتجاجا على "العنف" الذي لجأت إليه قوات أمنية ضدهم وتسبب بسقوط ضحايا.

وأضاف المراسل أن "القوات الأمنية، التي عززت تواجدها هناك أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، مما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق".

المصدر: RT

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