مصر.. محاولة انتحار أمام مترو الأنفاق والنهاية مدهشة

ألقت فتاة بنفسها أمام قطار مترو الأنفاق في محطة "عزبة النخل" خط المرج بمصر، محاولة الانتحار وقت دخول المترو، ولكن النهاية كانت غير متوقعة بالنسبة للجميع.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية في مصر، حاولت الفتاة الانتحار لكنها سقطت بعيدا عن القضبان لحظة دخول قطار المترو للمحطة.

وانتشل الأهالي والشرطة الفتاة، ما سبب حالة من الذعر والزحام الشديدين داخل المحطة، واصطحبت الفتاة إلى مكتب الأمن، بعد إصابتها بكدمات طفيفة نتيجة السقوط.

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وكان مترو الأنفاق في القاهرة قد وجه رسالة للراغبين في الانتحار طالبهم فيها بالابتعاد عن عربات المترو وسككها، موضحا أن مترو الأنفاق ليس ورشة للانتحار.

وأكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي أن المترو ليس جهة انتحار، وأن الشركة تتكبد خسائر كبرى بعد كل حالة انتحار، ولذلك تم الدفع بفرق رقابة على جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة للحد من تلك الظاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية