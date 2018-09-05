المبعوث الأممي إلى اليمن: ما يجري في جنيف مشاورات وليس مفاوضات

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أن ما سيجري في جنيف مشاورات وليس مفاوضات، مشددا على أن هدف مشاورات جنيف إعادة تنشيط عملية السلام المعلقة منذ سنتين في اليمن.

وقال غريفيث في مؤتمر صحفي في جنيف: "استمعنا إلى كافة الأطراف وإلى قادة الرأي خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك مناقشات مستفيضة مع كافة شرائح المجتمع، وخرجنا بانطباع أننا متفقون جميعا على أنه آن الأوان للمباشرة بعملية جديدة لحل الأزمة".

وأضاف، "مضت سنتان على آخر اجتماع بين الوفدين الحكومي والحوثيين، والذي جرى في الكويت بمبادرة ورعاية أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وشدد المبعوث الأممي على أن هناك "فرصة" خلال الأسبوع الجاري يمكننا من خلالها طي الصفحة والبدء بالمشاورات.

وتابع غريفيث، "أسعى إلى اتفاق مع طرفي الأزمة في اليمن على إطلاق سراح المعتقلين كإجراء لبناء الثقة".

وأشار المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى أنه تمت تهيئة كافة الظروف لإنجاح هذه الخطوة المهمة، والانطلاق بعدها إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني بالكامل.

المصدر: RT